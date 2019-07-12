Фільм "Додому" вийде у прокат восени

Українська прем'єра драми “Додому” Нарімана Алієва відбудеться на Одеському кінофестивалі. У прокат стрічка вийде у листопаді.

Про це повідомляє кінокомпанія Артхаус Трафік.

“Додому” – повнометражний дебют режисера Нарімана Алієва. Міжнародна прем'єра стрічки відбулася в конкурсній програмі “Особливий погляд” Каннського кінофестивалю. Вона також претендувала на здобуття премії “Золота камера” за найкращий дебютний фільм. Українська прем’єра стрічки відбудеться в рамках міжнародної конкурсної програми Одеського кінофестивалю. А в прокат “Додому” виходить 7 листопада”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, першу нагороду - за найкращий фільм - стрічка виборола на Міжнародному кінофестивалі у Бухаресті.

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За сюжетом, у кримського татарина Мустафи помирає його первісток. Батько приїжджає до Києва, куди його два сини поїхали після анексії Криму, аби повернути молодшого сина додому, а старшого поховати на батьківщині в Криму згідно з мусульманськими традиціями.

Головні ролі у стрічці виконали Ахтем Сеітаблаєв та Ремзі Білялов. Продюсер стрічки - Володимир Яценко (“Дике поле”).