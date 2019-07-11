Завтра відкривається Одеський міжнародний кінофестиваль

Учасники міжнародної конкурсної програми Одеського міжнародного кінофестивалю (ОМКФ), що відкривається 12 липня, зможуть переглянути 12 повнометражних фільмів з 18 країн, включно з країнами копродукції, та 5 повнометражних і 10 короткометражних картин вітчизняного кінематографа.

"Кінопокази пройдуть на різних майданчиках міста - у театрі музкомедії ім. Водяного, Зеленому театрі, Мультиплексі та інших. Також ОМКФ розширить локації для проведення кіносеансів, творчих зустрічей і майстер-класів з відомими акторами і кінорежисерами, планується зафіксувати рекорд Гіннеса на найбільшу кількість глядачів на кінопоказі під відкритим небом", -йдеться у повідомленні.

Головною подією фестивалю стане опен-ейр на Потьомкінських сходах 13 липня. Глядачам покажуть німий фільм американських режисерів Джорджа У. Хілла і Кларенса Брауна «Козаки» (1928 р.) у супроводі симфонічного оркестру і хору, а 19 липня відбудеться ексклюзивний арт-музичний перформанс «Сходи» від відомого режисера Влада Троїцького.

У національній програмі будуть представлені 15 повнометражних і короткометражних фільмів, відібраних селекційною комісією з 300 надісланих.

Список премій фестивалю поповнить приз глядацьких симпатій у розмірі 100 тисяч гривень.

Серед почесних гостей ОМКФ - відома французька актриса Катрін Деньов, що представить значущі особисто для неї фільми, зокрема «Шербурзькі парасольки». Актрисі буде вручено «Золотий Дюк» за внесок у кіномистецтво. Таку нагороду вручать також британському кінорежисеру, лауреату численних конкурсів, рекордсмену за кількістю премій різних кінофестивалів Майку Лі.

Фестиваль пройде під знаком жіночої рівності, на підтримку жінок у бізнесі і кіноіндустрії. Ініціативу підтримає американська актриса, відома захисниця прав жінок Роуз Макгоуен.

«Місто докладе всіх зусиль для створення умов проведення Одеського кінофестивалю, щоб люди, які приїдуть на кінофорум, змогли комфортно провести час в Одесі - центрі кіножиття», - зазначила на прес-конференції радник Одеського міського голови Олена Павлова.

До 100-річчя Одеської кіностудії в програмі ОМКФ запропонована українська ретроспектива - будуть показані фільми-легенди Одеси. Також розроблена безкоштовна дитяча програма, відбудеться презентація робіт фіналістів конкурсу дитячих фільмів.

Крім того, у межах ОМКФ, що триватиме із 12 до 20 липня, передбачено проведення заходів щодо просування й підтримки українських фільмів, зустрічей українських інвесторів, презентацій кінотехнологій, пітчинг-проектів, концертів, вечірок і перформансів.