На ОМКФ майстер-класи дадуть Катрін Деньов, Майк Лі та інші зіркові гості

Під час 10-го Одеського міжнародного кінофестивалю, що відбудеться 12–20 липня, пройдуть майстер-класи відомих режисерів та акторів.

Програму оприлюднила пресслужба ОМКФ.

На глядачів Одеського міжнародного кінофестивалю чекають творчі зустрічі та майстер-класи із такими відомими кінодіячами:

Майк Лі (Великобританія, режисер театру і кіно), спеціальний гість ОМКФ, який отримає почесну статуетку “Золотий Дюк” за внесок у кіномистецтво, проведе творчу зустріч. 14 липня, фестивальний центр “Родіна” (Червона зала).

Катрін Деньов (Франція, акторка), спеціальна гостя ОМКФ, яка отримає почесний “Золотий Дюк” за внесок у кіномистецтво, проведе творчу зустріч. 20 липня, “Родіна” (Синя зала).

Роуз Макґавен (США, акторка, режисерка та співачка), спеціальна гостя ОМКФ, проведе творчу зустріч та представить короткометражний фільм “Дон”. 13 липня, “Родіна” (Червона зала).

Карел Ох (Чехія, член Європейської кіноакадемії, директор Міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах, член журі Міжнародної конкурсної програми) проведе творчу зустріч. 13 липня, “Родіна” (Затишна зала).

Білл Гуттентаг (США, сценарист, продюсер, режисер, член журі Конкурсу європейських документальних фільмів) проведе майстер-клас “Перетворення реальності на виставу, а вигадки - на реальність”. 14 липня, “Родіна” (Затишна зала).

Соня Кронлунд (Франція, режисерка документального кіно та радіоведуча, Конкурсу європейських документальних фільмів) проведе лекцію "Правда і брехня у створенні документального кіно". 18 липня, “Родіна” (Затишна зала).

Ніколас Елліот (США, кінокритик та член відбіркового комітету Міжнародного кінофестивалю у Локарно, член журі Національної конкурсної програми) проведе творчу зустріч. 15 липня, “Родіна” (Затишна зала).

Іванна Сахно (Україна - США, акторка, член журі Міжнародної конкурсної програми) проведе творчу зустріч. 18 липня, “Родіна” (Затишна зала).

Майкл Бейзер (сценарист та шоуранер, який вже багато років очолює сценарний та продюсерський факультет Ванкуверської кіношколи) проведе лекцію “Чорнобиль": Створення персонажів, що оповідають важливі історії”. Майстер-клас відбудеться за підтримки інформаційного партнера ОМКФ – медіафоруму Kyiv Media Week спільно з Ванкуверською кіношколою. 16 липня, “Родіна” (Затишна зала).

Барбара Столл (телепродюсерка) проведе лекцію “Препродакшн! Невідома зірка телехітів!”. Майстер-клас відбудеться за підтримки медіафоруму Kyiv Media Week спільно з Ванкуверською кіношколою. 16 липня, “Родіна” (Затишна зала).

Катріель Шорі (директор Ізраїльського кінофонду) проведе лекцію "Творчий ініціатор - Продюсер – Мисливець – Постійне полювання на гарну історію". 16 липня, “Родіна” (Затишна зала).

Іван Шведов (Чехія, актор, педагог, режисер) проведе лекцію "Все, що ви хотіли дізнатися про актора, але соромилися запитати". 17 липня, “Родіна” (Затишна зала).

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Ахтем Сеїтаблаєв (Україна, актор, режисер) проведе майстер-клас "Причина. Наслідок. Результат". 15 липня, “Родіна” (Затишна зала)

Деніял Гасанович (Польща, режисер та сценарист) проведе лекцію "Епізод повною мірою". 19 липня, “Родіна” (Затишна зала).

За участі іранської режисерки та члена журі Національної конкурсної програми Манії Акбарі, генерального директора кінокомпанії “Артхаус Трафік” Дениса Іванова та кінокритика, голови правління Української кіноакадемії Володимира Войтенка відбудеться дискусія про гендерну рівність "Жінки на екрані та за його межами" в межах співпраці ОМКФ з HeForShe – глобальним рухом солідарності в підтримку гендерної рівності від UN Women (ООН Жінки). Модератором дискусії виступить Ярослава Кравченко – телеведуча, засновниця “Дикого Театру” та адвокат руху HeForShe в Україні.

Детальніше про графік майстер-класів і творчих зустрічей можна дізнатись на сайті 10-го Одеського міжнародного кінофестивалю.