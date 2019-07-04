“Спеціальні покази" X ОМКФ: фільми Лозниці, Манського та Варди

У позаконкурсній програмі “Спеціальні покази” 10 ОМКФ покажуть роботи Сергія Лозниці “Процес”, легенди світового кіно Аньєс Варда — “Варда за Аньєс”, фільм Віталія Манського “Свідки Путіна”,

Також свої фільми представлять члени журі конкурсних програм кінофестивалю, повідомляє пресслужба ОМКФ.

Події у фільмі Лозниці “Процес” відбуваються 1930 року. Колонна зала Будинку Спілок. Група високопосадовців з-поміж економістів та інженерів притягнута до суду за підозрою в підготовці державного перевороту, спрямованого на руйнування радянської влади, відновлення капіталізму та розвал СРСР. Усі звинувачення сфабриковані, підсудні змушені зізнаватися в злочинах, яких вони не вчиняли.

Сергій Лозниця особисто представить свій фільм на Одеському кінофестивалі.

Фільм “З України до Голлівуду” Станіслава Сукненка є першим дослідженням українського сліду в Голлівуді. Роками в різноманітних інформаційних джерелах народжених в Україні називали Russian, але настав час розставити крапки над “і” у питанні “хто є хто” у Голлівуді та з’ясувати, в чому досягнули успіху таланти з України.

Авторка стрічки “Варда за Аньєс” чи перед камерою, чи поза нею – це оповідачка, яка уникає драматичних конвенцій та приписів. Разом з кількома колегами-мандрівниками Аньєс Варда запрошує глядачів у подорож до власного світу нетрадиційних образів. Професійна фотограф, інсталяторка та піонерка “Нової хвилі” сама по собі є інституцією у французькому кінематографі, але при цьому опирається будь-якому інституційному мисленню. Оскароносна режисерка, сценаристка і продюсерка пішла з життя навесні цього року.

“Звуки революції” представить американський режисер, дворазовий володар “Оскара” та один із членів журі Конкурсу європейських документальних фільмів Білл Ґуттентаґ. В основі сюжету – історія американського руху за громадянські права, розказана через пісні про свободу, концертні виступи Джосс Стоун, Вайклеф Жана і The Roots, архівні зйомки та інтерв’ю з активістами, серед яких – Мартін Лютер Кінґ.

Стрічку “Кохання блондинки” зняв один з найвідоміших чеських кінорежисерів Мілош Форман. За сюжетом – там, де на одного чоловіка припадає 16 жінок, Андула не має шансів знайти кохання, доки до їхнього промислового містечка не приїздить розпутний піаніст.. Після спільної ночі вона збирає валізу та вирушає до Праги, де дізнається, що там на неї не чекають. На фестивалі стрічка буде представлена в новій цифровій реставраційній копії, яка вперше була показана на цьогорічному Каннському кінофестивалі. Стрічку представить член журі Міжнародного конкурсу і директор Міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах Карел Ох.

Іранська художниця, режисерка та членкиня журі Національної конкурсної програми Манія Акбарі представить свій фільм “Місяць для мого батька”. Режисерка у стрічці спільно з британським скульптором Даґласом Вайтом досліджує процеси фізичного та психологічного руйнування і відновлення. Фільм отримав нагороду “Нове бачення” кінофестивалю CPH:DOX 2019 року.

Ще одна членкиня журі Національної конкурсної програми польська сценаристка, режисерка Йоанна Кос-Краузе представить спільний з чоловіком – режисером Кшиштофом Краузе – фільм “Птахи співають у Кіґалі”. Основа фільму – це зображення психологічних наслідків геноциду в Руанді 1994 року, яке перетворюється на чарівну оповідь – повну драми, але водночас обнадійливу – про сенс життя.

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Стрічку Кена Лоуча “Зала Джиммі” представить головний актор стрічки, член журі Міжнародної конкурсної програми Баррі Ворд. У 1921 році помилкою Джиммі Ґралтона було збудувати танцювальну залу на перехресті сільських доріг в Ірландії напередодні громадянської війни. Зрештою церква та політики змусили його закрити її, а самого залишити країну. Через десять років Джиммі повертається зі США доглядати за матір’ю і жити розміреним життям. Проте він вирішує відкрити залу наново.

Події в стрічці “Свідки Путіна” Віталія Манського починаються 31 грудня 1999 року, коли Російська Федерація дізналася про нового президента. Фільм заснований на документальних свідченнях учасників операції “Наступник”, унаслідок якої країна отримала президента, що править нею донині. Персонажі стрічки - Міхаіл Ґорбачов, Боріс Єльцин, Владімір Путін і російський народ, який є мовчазним свідком вирішення своєї долі. Віталій Манський особисто представить свій фільм.

Режисер, продюсер і голова журі Міжнародної конкурсної програми 10-го кінофестивалю Петер Бросенс представить спільний із Джессікою Вудворт фільм “П’ята пора року”. За сюжетом – стається щось страшне, весна не приходить, природний цикл обривається. Аліс і Томас, двоє підлітків, що живуть у бельгійському селі глибоко в лісах Арденн, намагаються зрозуміти світ, який руйнується навколо них.

Спеціальний показ стрічки італійського режисера та сценариста Едоардо Де Анджеліса “Порок надії” відбудеться в межах співпраці з HerForShe – глобального руху солідарності в підтримку ґендерної рівності від UN Women (ООН Жінки). Час Марії тече за водою. Вона ступає твердо. Злиденне життя без жодних мрій – доглядати за матір’ю та служити нещадній старій глитайці. Разом зі хоробрим пітбулем Марія переправляє через річку вагітних жінок до справжнього пекла. Але надія завітає і до неї.

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