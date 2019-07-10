У США хворий на рак українець збирає гроші на повернення додому

Активісти Razom for Ukraine, української волонтерської організації у США, закликають допомогти 31-річному українцеві Олександру Горбачову, який бореться з раком легенів четвертого ступеню, зібрати $100 тисяч на переліт до Києва спеціальним медичним літаком.

Про це йдеться на офіційній сторінці організації у Facebook, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Це Алекс, наш дорогий Сашко. Він приїхав до Нью-Йорка 2016 року та повністю включився у волонтерську діяльність Razom - із його пристрасним і добрим серцем він прагнув зробити для України настільки багато, наскільки міг… Проте лише за рік він дізнався про страшний діагноз - рак легенів 4-го ступеню», - пишуть волонтери.

Активісти розповідають, що Горбачов бореться з хворобою вже третій рік і більше за все хоче повернутися додому, до своїх близьких в Україні.

«Це його головна мета нині, його мрія… Але у нинішньому стані це можливо лише за допомогою спеціального медичного літака, і саме тому йому потрібна наша підтримка», - наголошують вони.

Сам Олександр пояснює на сторінці збору коштів , що не збирається здаватися, і прагне продовжувати боротьбу, але каже, що «у випадку найгіршого» хотів би знаходитися в Україні.

«Будь ласка, допоможіть мені повернутися додому і продовжити лікування там», - закликає він. Він також пояснює, що боротьба йшла з перемінним успіхом, але два місяці назад рак завдав йому «потужного удару» і він впав в кому. За його словами, лише дивом йому нині вдалося з неї вийти і навіть дихати без спеціального вентилятора.

Для перельоту треба зібрати $100 тисяч. Нині на сторінці збору коштів, зібрано більше $31 тисячі. Волонтери Razom for Ukraine закликають усіх небайдужих до долі Олександра Горбачова допомоги йому втілити мрію повернутися на Батьківщину.

Фото: gofundme.com