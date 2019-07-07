За рік у Середземне море викидають 570 тисяч тонн пластику

Щороку в Середземне море потрапляє 570 тис. т пластику - тобто майже 34 тис. пластикових пляшок за хвилину.

Про це йдеться у звіті Всесвітнього фонду дикої природи.

"Щорічно в середземноморські води потрапляє 0,57 млн тонн пластику. Це еквівалентно вкиданню 33 тис. 800 пластикових пляшок в море кожної хвилини. Без реагування ця цифра продовжуватиме зростати, оскільки, як очікується, до 2050 року виробництво пластикових відходів у регіоні зросте у чотири рази", - йдеться у звіті.

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Зазначається, що пластикові відходи справляють негативний, а подекуди і летальний ефект на мешканців моря. Крім того, засмічуються берегові лінії, а економічні втрати, пов'язані із забрудненням пластиком, оцінюються в 641 млн євро на рік. При цьому найбільше страждає туристична галузь.

Згідно зі звітом, Середземноморський регіон є четвертим завбільшки світовим виробником пластмасових виробів. А його жителі та гості щороку генерують близько 24 млн т пластикових відходів.