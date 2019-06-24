В Азії посилять боротьбу із забрудненням морів пластиком

Лідери Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) ухвалили Бангкокську декларацію про боротьбу з морським сміттям.

Про це повідомляє NHK.

"Лідери Асоціації держав Південно-Східної Азії дійшли угоди посилити співпрацю у боротьбі проти пластику та інших відходів, які забруднюють океани", - йдеться в повідомленні.

Рішення ухвалено на саміті АСЕАН у столиці Таїланду Бангкоку.

Згідно з декларацією члени організації, яка об'єднує десять країн регіону, повинні зміцнити національне законодавство з метою запобігання забрудненню океанів сміттям та скорочення його обсягів.

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Домовленість також передбачає розвиток замкнутого циклу в економіці для скорочення виробництва пластику і створення можливостей використання його заново.