В Азії посилять боротьбу із забрудненням морів пластиком
Укрінформ
Лідери Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) ухвалили Бангкокську декларацію про боротьбу з морським сміттям.
Про це повідомляє NHK.
"Лідери Асоціації держав Південно-Східної Азії дійшли угоди посилити співпрацю у боротьбі проти пластику та інших відходів, які забруднюють океани", - йдеться в повідомленні.
Рішення ухвалено на саміті АСЕАН у столиці Таїланду Бангкоку.
Згідно з декларацією члени організації, яка об'єднує десять країн регіону, повинні зміцнити національне законодавство з метою запобігання забрудненню океанів сміттям та скорочення його обсягів.
Домовленість також передбачає розвиток замкнутого циклу в економіці для скорочення виробництва пластику і створення можливостей використання його заново.