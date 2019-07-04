"Українська книжка року" відкрила прийом заявок

“Заявка на участь у конкурсі подається Держкомтелерадіо до 15 листопада 2019 року разом із виданням. Вона повинна містити інформацію про видання, що висувається на здобуття премії, автора (співавторів) виданого твору, видавництво або видавничу організацію, рік видання, тираж, обґрунтування висунення видання на здобуття премії, анотацію на видання. Висунення видань на здобуття премії здійснюється з дотриманням законодавства про інтелектуальну власність”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, заявку та видання (у 2-х примірниках) з поміткою “Щорічна премія Президента України “Українська книжка року” слід надсилати на адресу Держкомтелерадіо: 01001, м. Київ, вул. Прорізна, 2. Контактні телефони: 278-03-11, 279-59-61.

Премія присуджується у трьох номінаціях: за видатні досягнення у галузі художньої літератури - книжковому виданню творів класичної або сучасної української прози, поезії, українських перекладів художньої літератури; за вагомий внесок у розвиток українознавства - книжковому виданню творів, які формують знання про Україну, її народ, історію, культуру, науку, довідковому, енциклопедичному, краєзнавчому або картографічному виданню, виданню іншого твору україністики; за сприяння у вихованні підростаючого покоління — книжковому виданню творів дитячої літератури, посібнику або підручнику для дошкільників, учнів чи студентів.

Як зазначається, на здобуття премії висуваються книги українською мовою, що видані в Україні протягом останніх трьох років, але не пізніше як за пів року до їх висунення на здобуття премії. Видання мають бути довершені за змістом та видані на високому художньому і поліграфічному рівні.

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Диплом лауреата премії видається кожному із співавторів твору. Лауреатам премії виплачується грошова частина премії, розмір якої становить 100 тисяч гривень. При цьому 50% грошової частини премії виплачується авторові твору (співавторам у рівних частках, якщо інше не передбачено в угоді між ними), 50% - видавництву або видавничій організації.