Італійка стала лауреаткою міжнародної премії імені Франка

Зазначається, що монографія Бартоліні «Пізнай самого себе. Неоплатонічні джерела в творчості Г.С. Сковороди» здобула перемогу в номінації “За вагомі досягнення у галузі україністики”.

Лауреата визначило журі премії 28-29 червня в Інституті славістики Віденського університету (Австрія).

Водночас у номінації «За вагомі досягнення у галузі соціально-гуманітарних наук» жодна з робіт-номінантів на міжнародну премію ім. Івана Франка не набрала необхідну кількість балів, які визначені положенням про премію.

Як зазначив голова журі професор Міхаель Мозер: «Всі роботи є достойними, проте важко було дійти згоди, яка саме праця однозначно заслуговує на премію».

До складу міжнародного журі входило 12 вчених з університетів України, США, Австрії, Італії, Словаччини та Польщі.

Лауреат міжнародної премії ім. Франка отримає грошову винагороду та золотий знак лауреата. Церемонія нагородження переможця відбудеться 27 серпня 2019 року на батьківщині Івана Франка - у місті Дрогобич.

Як повідомлялося, міжнародну премію ім. Івана Франка заснував у 2015 році його онук - Роланд Франко. Основною метою премії є сприяння всеосяжному вивченню творчої, наукової, громадської діяльності Івана Франка, заохочення вчених з різних країн світу до проведення актуальних досліджень у галузі соціально-гуманітарних наук та україністики. Премія є щорічною і вручається 27 серпня – у день народження Івана Франка.

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У 2016 році лауреатом цієї премії був верховний архієпископ-емерит Української греко-католицької церкви Любомир Гузар; у 2017 році в номінації “За вагомі здобутки (досягнення) у галузі україністики” лауреатом став професор Віденського університету, президент Міжнародної асоціації україністів – Міхаель Мозер, а в номінації “За вагомі здобутки (досягнення) у галузі соціально-гуманітарних наук” нагороду здобув академік, почесний професор Львівського національного університету імені Івана Франка – Олег Шаблій. У 2018 році в номінації “За вагомі здобутки (досягнення) у галузі україністики” лауреатом стала професорка Українського католицького університету (Львів) та Українського вільного університету (Мюнхен) Ярослава Мельник, а в номінації “За вагомі здобутки (досягнення) у галузі соціально-гуманітарних наук” переміг доцент кафедри Східноєвропейської історії Гельсінського університету Йоганнес Ремі.