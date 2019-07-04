У центрі Миколаєва знайшли залишки будівлі магістрату кінця XVIII століття

«В ході реконструкції Соборної площі у Миколаєві проводяться дослідження території пам’ятки археології місцевого значення «Поселення Бульвар». Археологи виявили там невелике підвальне приміщення, де згідно зі старовинними мапами міста, знаходилась будівля магістрату (гауптвахти)», - розповіла Бондаренко.

У Миколаєві знайшли залишки будівлі магістрату / Фото: mkrada.gov.ua

Знайдене приміщення має розмір 2,45 м х 1,30 м, глибина - 1,30 м. Кладка 9-10 рядів, іррегулярна, місцями рядова, орфостатна. Стик в перев’язі з прямокутних та полігонних блоків та плит з вапняку. Крім того, в заповненні цього підвального приміщення були зафіксовані різночасові артефакти, які датуються XIX – початком ХХ ст. А саме: побутові речі, залишки посуду, металеві конструкції, чавунне гарматне ядро калібру 38 мм.

Відома миколаївська дослідниця Наталія Кухар-Онишко надала копію креслення поверхового плану магістрату 1795 року, який вона свого часу знайшла в архівах.

«Завдяки цьому кресленню можна з впевненістю сказати, що знахідка археологів є частиною будівлі магістрату (гауптвахти), яка була однією з перших будівель міста та єдиною на сучасній території Соборної площі за всі роки її існування. Підтвердженням цього також є низка статей в миколаївській газеті «Шлях індустріалізації» за 1936 рік. Остаточний висновок щодо знахідки, а також вирішення подальшої її долі (музеєфікація або забудова) буде згідно з діючим пам’яткоохоронним законодавством найближчим часом визначатись органом охорони культурної спадщини облдержадміністрації», - запевнила Бондаренко.

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За її словами, незважаючи на зовнішню простоту, знахідка потребує збереження як частина історії зародження міста, якому в цьому році виповнюється 230 років.