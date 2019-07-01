У центрі Ужгорода знайшли невідоме підземелля

У ході будівельних робіт в історичному центрі Ужгорода виявлено досі невідомі підземні ходи.

При цьому земляні роботи на об'єкті проводяться без належних дозволів та попередньої археологічної експертизи. Активісти закликають владу вжити відповідних заходів.

Про це повідомляє спільнота Save Uzhgorod на своїй сторінці у Facebook.

“В ході несанкціонованих будівельних робіт в історичному ареалі Ужгорода виявлено досі невідомі підземні ходи. Земляні роботи на об'єкті культурної спадщини проводяться без належних дозволів та попередньої археологічної експертизи. Просимо вжити відповідних заходів,” - йдеться в повідомленні.

Старовині підвали знайдено в районі ужгородської Поштової площі.

Як пояснюють у спільноті Save Uzhgorod, відомо, що неподалік знайдених підземних ходів як мінімум з початку XVIII століття знаходилась броварня під назвою Пивний дім (нім. Herrschaftliches Brauhaus). Броварнею володіла казенна домінія, яка здавала її в оренду поміщикам. В документах латиною вона фігурувала як Braxatorium, себто броварня.

Фото: В.Глагола

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Як зазначається, назва цього будинку визначила і назву вулиці на століття вперед. Протягом XIX століття теперішня вулиця Довженка, на якій розміщувалась будівля, також носила назву Пивний дім (угор. Sörház utca).

Фото: В.Глагола Вже станом на 1763 рік в описах майна домінії міститься інформація про те, що стара броварня згоріла дотла під час великої пожежі, і поміщику довелось відбудувати заново Пивний дім. Об'єкт втратив своє значення з побудовою у 1781 році великого винного льоху та шпихліру, нині знаного як Совине Гніздо.

Фото: В.Глагола