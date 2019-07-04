Виставка двох сучасних українських художників Людмили Сахно і Юрія Мазуренка під назвою “Double Coin” (Дві сторони монети) відкрилася в середу у Варшаві.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Головна мета цієї виставки – показати сучасне українське мистецтво, показати чим надихаються і як творять сучасні українські художники", - підкреслила в коментарі агентству організатор виставки, голова фундації "Український інформаційний центр" Оксана Денисюк.

За її словами, ці двоє митців працюють у різних стилях, показуючи свій внутрішній світ, а завдяки своєму мистецтву хочуть наблизити сучасну Україну до польського глядача.

"Сподіваємося, що таким чином вдасться промувати українську культуру в Польщі",- констатувала Денисюк.

Киянка Сахно зауважила, що має польське коріння, а тому для неї дуже важливо показати свої картини саме у Польщі. Вона повідомила, що привезла до Варшави дві серії своїх робіт – це шість картин із серії “Невигадана історія”, а також вісім картин із зовсім нової серії, яка ще ніде не експонувалася – "Внутрішні зайці".

У Варшаві відкрилася виставка сучасних українських художників / Фото: Юрій Банахевич. Укрінформ

Своєю чергою, Мазуренко підкреслив, що попри різні погляди обох художників на об’єкти та мистецтво, вони вирішили показати, що це можна зв’язати великим вузлом і презентувати в одній виставці.

“Через культуру, мистецтво українці і поляки краще себе розуміють”, - наголосив він.

Художник привіз з України свої ранні роботи з середини 90-х років і сучасні. Серед них є як картини релігійного характеру, так і політичні з тематики війни на сході України.

"У Польщі є певний погляд на те, що відбувається в Україні і мені хотілося простою мовою розповісти, як я бачу відносини з сусідньою країною (Росією – ред.) і її вплив на ситуацію на сході України", - наголосив художник з Чернігова.

Виставка українських художників триватиме у Варшаві до 16 липня.