“Творча Криївка” розпочинає проєкт “Мистецькі резиденції для бійців”

“Творча Криївка” розпочинає проєкт “Мистецькі резиденції для бійців”

Фото
Укрінформ
Благодійна організація “Міжнародний благодійний фонд “Творча Криївка” розпочала мультимедійний проєкт із системної підтримки учасників війни на Донбасі з використанням мистецьких засобів.

Про це повідомила під час круглого столу в Укрінформі голова правління фонду, автор методики “Творча реабілітація” Віталіна Маслова.

“Нами розпочато новий проект - “Мистецькі резиденції для бійців”. Ми сподіваємося, що він буде тривалий. Планується проводити чотири резиденції на рік. Зараз сфокусували увагу на двох - “Театральній резиденції для бійців” та “Літературній резиденції для бійців”. Наступним кроком стануть резиденції з кіно та живопису”, - зазначила Маслова.

Круглий стіл "Мистецькі резиденції для бійців" / Фото: Тарасов Володимир, Укрінформ

Вона висловила сподівання, що результатами проєкту стануть реальні мистецькі продукти. Зокрема, першими від “Літературної резиденції” є вистава і п’єса, написана тринадцятьма співавторами - учасниками проєкту, яку далі гратимуть й інші актори і театри. А також книги, важливі не тільки з документальної, а й з художньої точки зору.

Маслова також наголосила, що проєкти супроводжують провідні митці і професійні психологи, кожною резиденцією керує ветеран війни на Донбасі. Так, менторами “Літературної резиденції” погодились стати Юрій Андрухович, Сергій Жадан, Тарас Прохасько, Світлана Поваляєва.

Керівник проєкту “Літературна резиденція для бійців” - ветеран, письменник Василь Піддубний, своєю чергою, наголосив, що “Творча Криївка” - це унікальний проєкт, який поєднує реабілітаційний та навчальний компоненти. Він зазначив, що викласти спогади на папері для учасників резиденції — це засіб забути або відійти від того, що вони пережили на війні, а також розповів про вимоги до авторів.

“Вони мають писати тільки те, що пережили і побачили самі, жодних фантазій і вигадок, тому що одна з ідей проєкту — не тільки дозволити людям реалізуватися, а й зберегти історію війни. У цьому нам допоможуть фахівці, зокрема Юрій Руденко, який є одним з провідних спеціалістів з історії війни, сценаристом фільму “Історія війни”. Тож цей літературний проєкт буде не тільки художнім, а й історично-документальним”, - підкреслив Піддубний.

Читайте також: Військові евакуювали з Широкиного колекцію картин, яка вважалась втраченою

Своєю чергою, фахівець проєкту “Літературна резиденція для бійців” - письменниця, громадська діячка Світлана Поваляєва додала, що література, особливо військова, — це важливий момент пропаганди в кращому сенсі цього слова.

“І у нас уже понад чотири сотні назв книжок про війну - і спогадів, і художніх, жанрових. Це література, на якій можна виховувати дітей, щоб вони знали, що Україна пережила і переживає. І це дуже терапевтична штука”, - сказала вона.

Письменниця також зауважила, що в цьому проєкті для неї “важливо не бути редактором, ментором, а допомогти так, щоб зберігся власний стиль людини, дуже тонко і коректно виправити ті моменти, які можуть завадити творові стати літературою”.

Щодо “Театральної резиденції для бійців” її керівник - ветеран, актор театру та кіно Олег Шульга зазначив: “Ми збираємось поставити, сконструювати виставу із реальних розповідей бійців і їхніми акторськими силами. Ми сподіваємось, що відбудеться дуже цікавий процес, який буде корисний учасникам в якості психологічної реабілітації, що з’явиться цікаве сценічне полотно, яке стане подією”.

Його колега по проєкту - режисер театру та кіно, ведучий теле- та радіопрограм, очільник “Суспільного театру”, ветеран Євген Степаненко підкреслив, що те, що відбуватиметься на сцені, — це буде трохи незвичний формат.

“Це поєднання документального театру і фізичного театру, коли наші герої, бійці, вони ж і актори, розкажуть свої історії різними методами, з них буде сплітатися історія цієї війни. Це буде створюватися під час реабілітаційно-репетиційного періоду, який відбуватиметься на базі Івано-Франківського драматичного театру. Потім ми покажемо виставу у Києві та в інших містах України. Це буде перший такий проект в Україні, в якому ви дійсно побачите війну зсередини”, - пообіцяв Степаненко.

Водночас фахівець проєкту “Театральна резиденція для бійців” - кризовий психолог, сертифікований тренер з тактичної медицини Тетяна Ярошенко висловила переконання, що театральний проєкт, який очікується, буде цікавий і корисний не тільки для бійців, а й для суспільства.

“Цей проект вже почався, і розголос про нього має бути вже зараз — щоб люди долучалися, вкладали кошти, бо він не тільки для того, щоб реабілітувати бійців, а й щоб зцілювати саме суспільство”, - підкреслила психолог.

Як зазначалося, прем’єра вистави відбудеться всередині вересня, далі планується турне по Україні, зокрема покази в Івано-Франківську, Львові та Києві. З’явиться також її радіо- та телеверсія.

Також повідомлялося, що фінансову підтримку проєктові надає МБФ “Відродження”, збір грошей ведеться на “Спільнокошті”, до якого може приєднатися кожен. “Фінансове питання дуже гостре, тож триває активний пошук спонсорів і меценатів”, - наголосила Маслова.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-