“Творча Криївка” розпочинає проєкт “Мистецькі резиденції для бійців”

Благодійна організація “Міжнародний благодійний фонд “Творча Криївка” розпочала мультимедійний проєкт із системної підтримки учасників війни на Донбасі з використанням мистецьких засобів.

Про це повідомила під час круглого столу в Укрінформі голова правління фонду, автор методики “Творча реабілітація” Віталіна Маслова.

“Нами розпочато новий проект - “Мистецькі резиденції для бійців”. Ми сподіваємося, що він буде тривалий. Планується проводити чотири резиденції на рік. Зараз сфокусували увагу на двох - “Театральній резиденції для бійців” та “Літературній резиденції для бійців”. Наступним кроком стануть резиденції з кіно та живопису”, - зазначила Маслова.

Круглий стіл "Мистецькі резиденції для бійців" / Фото: Тарасов Володимир, Укрінформ

Вона висловила сподівання, що результатами проєкту стануть реальні мистецькі продукти. Зокрема, першими від “Літературної резиденції” є вистава і п’єса, написана тринадцятьма співавторами - учасниками проєкту, яку далі гратимуть й інші актори і театри. А також книги, важливі не тільки з документальної, а й з художньої точки зору.

Маслова також наголосила, що проєкти супроводжують провідні митці і професійні психологи, кожною резиденцією керує ветеран війни на Донбасі. Так, менторами “Літературної резиденції” погодились стати Юрій Андрухович, Сергій Жадан, Тарас Прохасько, Світлана Поваляєва.

Керівник проєкту “Літературна резиденція для бійців” - ветеран, письменник Василь Піддубний, своєю чергою, наголосив, що “Творча Криївка” - це унікальний проєкт, який поєднує реабілітаційний та навчальний компоненти. Він зазначив, що викласти спогади на папері для учасників резиденції — це засіб забути або відійти від того, що вони пережили на війні, а також розповів про вимоги до авторів.

“Вони мають писати тільки те, що пережили і побачили самі, жодних фантазій і вигадок, тому що одна з ідей проєкту — не тільки дозволити людям реалізуватися, а й зберегти історію війни. У цьому нам допоможуть фахівці, зокрема Юрій Руденко, який є одним з провідних спеціалістів з історії війни, сценаристом фільму “Історія війни”. Тож цей літературний проєкт буде не тільки художнім, а й історично-документальним”, - підкреслив Піддубний.

Своєю чергою, фахівець проєкту “Літературна резиденція для бійців” - письменниця, громадська діячка Світлана Поваляєва додала, що література, особливо військова, — це важливий момент пропаганди в кращому сенсі цього слова.

“І у нас уже понад чотири сотні назв книжок про війну - і спогадів, і художніх, жанрових. Це література, на якій можна виховувати дітей, щоб вони знали, що Україна пережила і переживає. І це дуже терапевтична штука”, - сказала вона.

Письменниця також зауважила, що в цьому проєкті для неї “важливо не бути редактором, ментором, а допомогти так, щоб зберігся власний стиль людини, дуже тонко і коректно виправити ті моменти, які можуть завадити творові стати літературою”.

Щодо “Театральної резиденції для бійців” її керівник - ветеран, актор театру та кіно Олег Шульга зазначив: “Ми збираємось поставити, сконструювати виставу із реальних розповідей бійців і їхніми акторськими силами. Ми сподіваємось, що відбудеться дуже цікавий процес, який буде корисний учасникам в якості психологічної реабілітації, що з’явиться цікаве сценічне полотно, яке стане подією”.

Його колега по проєкту - режисер театру та кіно, ведучий теле- та радіопрограм, очільник “Суспільного театру”, ветеран Євген Степаненко підкреслив, що те, що відбуватиметься на сцені, — це буде трохи незвичний формат.

“Це поєднання документального театру і фізичного театру, коли наші герої, бійці, вони ж і актори, розкажуть свої історії різними методами, з них буде сплітатися історія цієї війни. Це буде створюватися під час реабілітаційно-репетиційного періоду, який відбуватиметься на базі Івано-Франківського драматичного театру. Потім ми покажемо виставу у Києві та в інших містах України. Це буде перший такий проект в Україні, в якому ви дійсно побачите війну зсередини”, - пообіцяв Степаненко.

Водночас фахівець проєкту “Театральна резиденція для бійців” - кризовий психолог, сертифікований тренер з тактичної медицини Тетяна Ярошенко висловила переконання, що театральний проєкт, який очікується, буде цікавий і корисний не тільки для бійців, а й для суспільства.

“Цей проект вже почався, і розголос про нього має бути вже зараз — щоб люди долучалися, вкладали кошти, бо він не тільки для того, щоб реабілітувати бійців, а й щоб зцілювати саме суспільство”, - підкреслила психолог.

Як зазначалося, прем’єра вистави відбудеться всередині вересня, далі планується турне по Україні, зокрема покази в Івано-Франківську, Львові та Києві. З’явиться також її радіо- та телеверсія.

Також повідомлялося, що фінансову підтримку проєктові надає МБФ “Відродження”, збір грошей ведеться на “Спільнокошті”, до якого може приєднатися кожен. “Фінансове питання дуже гостре, тож триває активний пошук спонсорів і меценатів”, - наголосила Маслова.