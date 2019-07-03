Військові евакуювали з Широкиного колекцію картин, яка вважалась втраченою

Військові евакуювали зі зруйнованого Широкиного колекцію творів мистецтва, що належала відомому українському художнику-графіку Віктору Павлюку.

Про це повідомляє маріупольська арт-платформа «ТЮ!», якій і передали колекцію з декількох сотень робіт.

«Боєць чеченського батальйону імені Шейха Мансура з минулого року збирав та ховав від вибухів художні роботи, щоб евакуювати твори із зони бойових дій. Раніше ця колекція вважалася втраченою», — йдеться у повідомленні.

Як розповіли в арт-платформі, ховав твори боєць із позивним Пікассо, який до війни був митцем.

Платформа «ТЮ!» долучає експертів та мистецтвознавців до ідентифікації робіт, а також звернулася до родини Павлюка.

Віктор Іларіонович Павлюк — маріупольський художник, відомий своєю графікою, ліногравюрами, живописом, член спілки художників, головний художник Маріуполя з 1970 року.