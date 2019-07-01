Масштабна пожежа в зоні ООС: не виключається диверсія

Бійці ООС на Приазовʼї загасили масштабну пожежу яка загрожувала позиціям, не виключається, що вона спалахнула внаслідок диверсії.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

“Сильнее полум’я та їдкий дим від пожежі, що спалахнула у неділю, підбирались до позицій наших захисників. Велику небезпеку спричинило те, що почали детонувати не розірвані снаряди, які залишилися з того часу, коли мирне місто почали обстрілювати окупаційні підрозділи РФ”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зайнялася суха трава поблизу сіл Широкине та Бердянське. Військові боролися з вогнем власними силами. Гасили всім, що було напохваті: гілками, лопатами.

“Не відомо від чого спалахнуло. Можливо навмисний підпал. Масштаби великі: сухо та ще вітер сильний... Було важко гасити вогонь без спеціальної техніки, але якось за це не думалося. Ми швидко всі зібралися та погасили вогонь. На локалізацію пожежі пішло приблизно 8–10 годин”, – розповів боєць із позивним “Сержант”.

Бійці ООС на Приазовʼї загасили масштабну пожежу / Фото: ООС, Facebook

“Місцеві жителі села Бердянське вранці почали гасити пожежу, яка загрожувала їхнім будинкам та посівам... а також населеним пунктам поблизу Бердянського”, – повідомив керівник військово-цивільної адміністрації сіл Широкине та Бердянське Олег Прилипко.

За його словами, не виключено, що пожежа спалахнула внаслідок диверсії.