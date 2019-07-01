Ніно Катамадзе заявила, що більше не буде виступати в Росії

Грузинська джазова співачка Ніно Катамадзе відмовилася виступати з концертами в Росії після початку масових протестів у Грузії, а також підтримала вимогу протестувальників про відставку глави грузинського МВС.

Свою заяву вона опублікувала в Facebook, повідомляє "Настоящее время".

"Моє мовчання не означає, що мені було що обдумати і вирішити, я з першої секунди відчуваю те, що і кожен з вас, побачивши [депутата Держдуми Сергія] Гаврилова в кріслі спікера [грузинського парламенту]. Росія – окупант, Путін – наш спільний ворог", – наводить переклад поста виконавиці на російську мову видання "Грузія Online".

Напередодні Катамадзе виступила з концертом на фестивалі "Садиба Jazz" в Москві, за що піддалася різкій критиці в Грузії. За словами співачки, це був дуже важкий концерт в її житті, а також, що на ньому вона оголосила про припинення своєї концертної діяльності в Росії.

Багатотисячні протести в Грузії почалися 20 червня, після того як депутат російської Держдуми Сергій Гаврилов відкрив сесію Міжпарламентської асамблеї православ'я, яка проходить у Тбілісі, сидячи в кріслі спікера парламенту Грузії. Це викликало невдоволення присутніх депутатів. Вони блокували трибуну, не дозволивши російській делегації повернутися в зал засідання. Російська делегація залишила будівлю в супроводі охорони. Після цього кілька тисяч людей прийшли до будинку парламенту на знак протесту.

Після зіткнень поліція застосувала для розгону гумові кулі, сльозогінний газ і водомети. У ніч на 21 червня розгін мітингу завершився затриманням 305 осіб, під час заворушень постраждало не менш як 240 осіб, 80 з них - поліцейські.

21 червня після масових протестів у Тбілісі президент Росії Володимир Путін тимчасово заборонив російським авіакомпаніям польоти в Грузію з початку липня, водночас він не уточнив, до якого числа діятиме заборона.

Росспоживнагляд пізніше заявив про невідповідність стандартам якості грузинського вина і заборонив до ввезення продукт кількох виробників.

Фото з відкритих джерел