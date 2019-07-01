Молодик влаштував стрілянину під час зйомок шоу СТБ: розлютили "ритуали"

У Вишгороді розлючений молодик, якому не сподобались “ритуали” провидців, влаштував стрілянину під час зйомки шоу-програми каналу “СТБ”.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

“У місті Вишгород знімальна група телеканалу проводила зйомки чергової передачі програми в одному з багатоквартирних будинків. Одному з сусідів вкрай не до вподоби стали незрозумілі “ритуали” провидців, розкидані голки та розставлені свічки. Розлючений хлопець вибіг на вулицю зі зброєю у руках і, викрикуючи нецензурну лексику, декілька разів вистрілив у землю. На щастя, з людей ніхто не постраждав”, - йдеться у повідомленні.

На місці події працівники поліції вилучили стартовий пістолет, набої та гільзи. У подальшому речові докази будуть направлені на проведення відповідної експертизи.

За фактом хуліганства відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Також працівники поліції встановлюють законність проведення зйомок такої телепередачі, оскільки мешканці будинку про це не були повідомлені.

Фото: Національна поліція в Київській області.