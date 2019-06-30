У кафе на Оболоні сталася стрілянина, є поранений

“До чергової частини Оболонського управління поліції надійшло повідомлення про вогнепальне поранення чоловіка у кафе, розташованому на вулиці Автозаводській”, - зазначається в повідомленні.

За словами свідків події, у закладі виник конфлікт між чоловіками. “Пізніше до одного з них приєднались його друзі та словесна перепалка переросла у бійку. Після цього один з учасників сварки дістав предмет, схожий на пістолет, та вистрелив у опонента. Потерпілий отримав поранення ноги, тож йому викликали «швидку», яка надавала необхідну медичну допомогу. Тим часом компанія «стрільця» зникла з місця події на автомобілі”, - поінформували в поліції.

Водночас було введено спеціальний поліцейський план для затримання зловмисників, і вже через годину на вулиці Андрія Малишка правоохоронці зупинили схожий за орієнтуванням автомобіль, у якому знаходилася компанія чоловіків та дві дівчини.

У салоні іномарки поліцейські знайшли предмет, схожий на пістолет, а при огляді у дівчат виявили пакет з пігулками білого кольору. Усі заборонені предмети направили на експертизу.

“Правоохоронці встановили особи зловмисників. Це - четверо громадян іншої держави. Правопорушників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України”, - йдеться в повідомленні.

Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Нині триває комплекс слідчих дій з метою встановлення участі кожного із підозрюваних у вчиненому злочині, додали в поліції.

Фото: kyiv.npu.gov.ua