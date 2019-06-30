У Нідерландах відзначили День ветеранів

В останню суботу червня в Нідерландах традиційно відзначили День ветеранів. У Гаазі з цієї нагоди відбувся військовий парад.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу. Цього дня вшановується пам'ять усіх, хто воював у Другій світовій війні, а також віддається шана учасникам миротворчих місій. Від самого ранку центр Гааги перекрили, і на вулиці виїхала потужна військова техніка, маршем пройшли військові. Читайте також: У Нідерландах провели фестиваль оселедця Участь у дійстві взяв король Нідерландів Віллем-Александр.