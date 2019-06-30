У Нідерландах відзначили День ветеранів
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Укрінформ
В останню суботу червня в Нідерландах традиційно відзначили День ветеранів. У Гаазі з цієї нагоди відбувся військовий парад.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Цього дня вшановується пам'ять усіх, хто воював у Другій світовій війні, а також віддається шана учасникам миротворчих місій.
Від самого ранку центр Гааги перекрили, і на вулиці виїхала потужна військова техніка, маршем пройшли військові.
Участь у дійстві взяв король Нідерландів Віллем-Александр.