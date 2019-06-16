У Нідерландах провели фестиваль оселедця

Гуляння стартували після першого улову. Оселедці роздавали просто на вулиці. Вважається, що саме в червні риба має неперевершений смак, оскільки в цей період оселедець досягає свого ідеального розміру і жирності.

Друга назва цього свята – День прапорців. Будинки, кораблі, громадський транспорт, велосипеди прикрашають національними прапорцями.

Фестиваль оселедця у Нідерландах / Фото: Ірина Драбок. Укрінформ

Святкування тривало упродовж двох днів. Серед розваг - морська прогулянка, стрільба з лука, спортивні змагання для дітей і дорослих, пірати, які вчать, як правильно їсти оселедець. За традицією, його треба їсти з цибулею, рибину треба взяти за хвіст, закинути голову і проковтнути цілком. Також оселедець продають з хлібом.

Однак популярною ця страва була не завжди. До XV століття через різкий запах і гіркий смак рибу не їли. Така страва вважалася їжею для бідних. Так тривало, аж доки рибалка з Нідерландів не почистив оселедець. Відтоді оселедець став головною стравою Нідерландів.