Біля узбережжя Кіпру знайшли затонуле давньоримське судно

Біля узбережжя Кіпру знайшли затонуле давньоримське судно

Укрінформ
На півдні Кіпру знайдено затонуле давньоримське судно, яке перевозило амфори.

Про це повідомили в пресслужбі Департаменту старожитностей Кіпру.

«Департамент старожитностей оголосив про виявлення місця стародавнього корабля в море неподалік Протараса на Кіпрі», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, судно виявили дайвери-волонтери з Археологічного дослідного центру Кіпрського університету біля південно-східного узбережжя острова.

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За наявною інформацією, давньоримське судно везло вантаж амфор, ймовірно з Сирії і Сицилії.

Це перша не розграбоване давньоримське судно, виявлене біля берегів Кіпру.

Його дослідження дозволить вченим пролити світло на масштаби морської торгівлі між Кіпром та іншими римськими провінціями східного Середземномор'я.

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