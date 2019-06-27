У Польщі розкопали тунель, який може привести до Бурштинової кімнати

У лісі поблизу населеного пункту Мамерки Вармінсько-Мазурського воєводства (північний захід Польщі), в місці розташування колишнього штабу сухопутних військ Вермахту, у четвер триває підготовка до відкриття входу у тунель, що може вести до легендарної Бурштинової кімнати.

Про це повідомляє польський інтернет-портал Dzieje.pl.

Зазначається, що працівники лісу в четвер спиляли 50-річне дерево, яке росло на місці входу в тунель, після чого розпочнеться процес відкриття входу. Місце ще потрібно очистити від моху та землі.

Для того, щоб присутні могли побачити, що є під землею, працівники музею Другої світової війни у Мамерках підготували спеціальну дистанційну камеру, яку буде просунуто під землю у разі виявлення входу в тунель.

Як інформувалося, працівник музею Другої світової війни у населеному пункті Мамерки Бартломей Плебаньчик нещодавно заявив, що у пошуках Бурштинової кімнати зроблено прорив, оскільки за допомогою професійного георадара вдалося встановити місце підземного тунелю.

Як інформував тоді працівник музею, аби потрапити в тунель, потрібно спиляти велике дерево, яке виросло на місці бетонної плити розмірами 1,5 на 1,5 м і вагою 100 кг, яка закриває вхід у тунель. Відтак, після зрізання дерева потрібно буде підняти 100-кілограмову плиту.

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Цей замаскований вхід у тунель розташований неподалік місця, де в 2016-2017 році вже велися активні пошуки Бурштинової кімнати. Однак тоді нічого не було знайдено.

Підкреслюється, що навіть якщо на місці не буде знайдено Бурштинову кімнату, то усе ж під землею буде знайдено цінні історичні документи та експонати, можливо, предмети побуту, які належали генералам та офіцерам Вермахту.

Як відомо, у Мамерках в лісі на території близько 200 га в 1940-1944 роках було збудовано 250 військових об’єктів, зокрема 30 залізобетонних укриттів, які збереглися до наших днів. Німці, які залишили Мамерки в січні 1945 року, не встигли підірвати збудовану інфраструктуру. Там дислокувалися одночасно 40 німецьких генералів і до 1,5 тис. офіцерів і солдат Вермахту.

Бурштинова кімната — знаменитий шедевр мистецтва, що безслідно зник під час Другої світової війни та не знайдений донині. Кімнату було створено німецькими та данськими майстрами для пруського короля Фрідріха І, а згодом подаровано Петру І. Вона вважалася перлиною літньої резиденції російських імператорів у Царському селі.

В останні роки пошуки Бурштинової кімнати активізувалися, а дослідники говорили про її виявлення у різних місцях, зокрема в Німеччині та Польщі. Однак, згодом ця інформація не підтверджувалася.