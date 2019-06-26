Чернігівські археологи відкопали залишки давньоруського валу

Під час розкопок на стародавньому Валу в Чернігові археологи натрапили на залишки фортифікаційних споруд XVIII століття, що є рідкісною знахідкою.

Про це повідомляється на сайті Національного архітектурно-історичного заповідника "Чернігів стародавній".

"Такі конструкції у Чернігові досліджують вперше. Та й взагалі для археологів України це рідкість", - зазначається у повідомленні.

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Рештки фортифікаційних споруд були знайдені на місці старих демонтованих фонтанів у так званій "нижній" частині Валу, де зараз триває реконструкція.

За словами старшого наукового співробітника заповідника Тетяни Новик, один із фонтанів знаходився прямо в стародавньому рову, який був частиною фортеці. На початку та в середині XVIII століття фортецю перебудували за європейським зразком та змінили її конфігурацію.

Археологам вдалося побачити залишки давньоруського валу та насипу редану (відкритого польового укріплення, що складається із двох фасів, розташованих між собою під кутом 60-120 градусів із виступом у бік противника - ред.). Останній був укріплений дерном, який викладали щільними пластами у вигляді сходинок.

Дослідження фортифікаційних споруд тривають, археологи сподіваються, що найцікавіше - попереду.

Фото: Чернігів стародавній