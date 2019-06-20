Археологи випадково знайшли давньоруське поховання у центрі Чернігова

"Розкопане поховання відноситься десь до 12 ст. Біля нього виявлені сліди паркану й будівель того ж періоду", - розповів археолог Ігор Ігнатенко.

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За його словами, розкопки були ініційовані ним на ділянці, де без погодження з організаціями охорони пам’яток проводилися земляні роботи з переукладання тротуарів. Задля досліджень їх призупинили.

Під час розкопок археологи встановили, що на цьому місці (напроти Центрального ринку) у Х ст. знаходився могильник, ймовірно курганного типу. А в XIII ст. тут існувала житлова чи господарча забудова. На місці, де стояли ті будівлі, дослідники виявили уламки скляних браслетів, намистинку та багато фрагментів посуду XIII ст.

Фото: Чернігів стародавній