Археологи випадково знайшли давньоруське поховання у центрі Чернігова
Фото
Укрінформ
На проспекті Перемоги в центрі Чернігова археологи виявили давньоруське поховання 12 ст. та залишки стародавніх будівель.
Про це на своєму сайті повідомив Національний архітектурно-історичний заповідник "Чернігів стародавній".
"Розкопане поховання відноситься десь до 12 ст. Біля нього виявлені сліди паркану й будівель того ж періоду", - розповів археолог Ігор Ігнатенко.
За його словами, розкопки були ініційовані ним на ділянці, де без погодження з організаціями охорони пам’яток проводилися земляні роботи з переукладання тротуарів. Задля досліджень їх призупинили.
Під час розкопок археологи встановили, що на цьому місці (напроти Центрального ринку) у Х ст. знаходився могильник, ймовірно курганного типу. А в XIII ст. тут існувала житлова чи господарча забудова. На місці, де стояли ті будівлі, дослідники виявили уламки скляних браслетів, намистинку та багато фрагментів посуду XIII ст.
Фото: Чернігів стародавній