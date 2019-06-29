Школи у Нігерії дозволили платити за навчання дітей пластиковими пляшками

У нігерійському місті Лагос школа почала приймати пластикові пляшки як оплату за навчання дітей. Це стало можливим завдяки співпраці з екологічною некомерційною організацією ACI.

Про це повідомляє CNN.

"Щорічне навчання в школі коштує 18 тисяч найр (близько 50 доларів), і багатьом жителям не вистачає грошей. 200 кілограмів пластикових пляшок оцінюються в 11 доларів - це половина суми вартості семестру", - йдеться у повідомленні.

«Куратор дочки познайомив мене з цією програмою минулого року, і я приєдналася до акції, тому що знала, що це позбавить мене від додаткових витрат на оплату школи. Програма дозволила мені витратити гроші на шкільну сумку, нову пару взуття і книги для дочки», - сказала одна з учасниць проєкту, мати чотирьох дітей.

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Зазначається, що загалом у Нігерії вже п'ять шкіл приймають пластикові пляшки як плату за навчання. За словами засновника ACI (Africa Cleanup Initiative) Алекса Ахігбе, програма допомагає здобувати освіту понад тисячі дітей.

«Ми працюємо над жалюгідним станом навколишнього середовища Нігерії і одночасно покращуємо рівень освіти», - зазначив він.

Повідомляється, що Нігерію називають столицею бідності у світі: 87 мільйонів її громадян - близько половини населення - живуть менш ніж на 1,9 долара в день. Понад 10 мільйонів дітей не можуть дозволити собі шкільну освіту через бідність.

Фото: cnn