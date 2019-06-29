Українців визнали найсексуальнішою нацією світу

Українці посіли перше місце в рейтингу найсексуальніших націй світу в онлайн-опитуванні, проведеному туристичною компанією Big 7 Travel, участь у якому взяли близько півтора мільйона осіб.

Про це повідомляється на сайті компанії, передає кореспондент Укрінформу.

«В українців вражаюча зовнішність, тому вони з легкістю очолюють наш рейтинг 2019 року. Хто б з цим не погодився? Не дивно, що саме з цієї країни походить так багато моделей», - йдеться у презентації нашої країни.

Повідомляється, що участь в опитуванні взяли 1,5 мільйона відвідувачів сторінок компанії Big 7 Travel у соцмережах.

«Учасникам опитування не надавалося додаткових пояснень слова «сексуальний», тому кожен розумів його, як вважав за потрібне», - зауважують автори рейтингу. Щоправда, вони вказують: згідно з тлумачним словником англійської мови, «сексуальний» означає «загалом привабливий чи цікавий».

Читайте також: Названо найкращі ресторани світу

До першої десятки також увійшли Данія, Філіппіни, Бразилія, Австралія, Південна Африка, Італія, Вірменія, Британія та Канада.

Росіяни посіли 33-тє місце, німці та американці - 44-те і 45-те відповідно, а останніми в рейтингу з 50 країн виявилися ірландці.