Оркестр ДСНС до Дня Конституції зіграв концерт просто неба

З нагоди Дня Конституції оркестр ДСНС зіграв у Києві святковий концерт, послухати який зібралися кількасот людей.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Концерти, які дає оркестр ДСНС у святкові та визначні для країни дні, вже став доброю традицією. От і сьогодні, в День Конституції, оркестр під керівництвом Руслана Симоненка порадував шанувальників духової музики, влаштувавши виступ у Чкаловському сквері, навпроти будівлі Державної служби України з надзвичайних ситуацій", - йдеться в повідомленні.

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У службі зазначають, що відомі мелодії, майстерно виконані музикантами оркестру, зібрали на своєрідний “Open Space концерт” чимало слухачів. Послухати світову й українську класику, народні пісні та шлягери сучасної української естради зібралися кількасот осіб.