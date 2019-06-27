В Україні встановили новий Шевченківський рекорд

У пресцентрі Укрінформу відбулася заключна пресконференція за результатами ІII Міжнародного проєкту-конкурсу "Тарас Шевченко єднає народи", під час якої було оголошено про встановлення нового Шевченківського рекорду України.

Про це повідомляє кореспондент агентства.

“У рамках Міжнародного проєкту-конкурсу «Тарас Шевченко єднає народи» вийшов ще один цікавий проєкт. Галина Гілярівна Яблонська зацікавилася тим, скільки ж є вулиць, провулків, бульварів та площ імені Шевченка, а ми не знаємо, скільки ж їх є. Тоді вирішили їх поміряти. В творчій архітектурній майстерні "Донець" знайшовся розробник Анатолій Харченко, який винайшов механізм, завдяки якому вдалося поміряти та встановити, що найбільша сумарна довжина усіх вулиць, бульварів, провулків в Україні, названих на честь Тараса Григоровича Шевченка, становить 2 млн 979 тис. 845 метрів. Національний реєстр рекордів України зареєстрував це як національний рекорд”, - сказала голова Національної ради жінок України Людмила Порохняк-Гановська.

Вона подякувала Послу миру, президенту Міжнародної ліги «Матері і сестри - молоді України», народній артистці України Галині Яблонській за те, що вона у 2016 році започаткувала Міжнародний проєкт-конкурс “Тарас Шевченко єднає народи”.

“Коли ви розповіли мені про ідею зробити цей міжнародний конкурс, для мене це стало виходом. Спочатку конкурс був не такого масштабу, але, дякувати Міністерству культури, що вони нас трохи підтримали, надали певну допомогу, і потім уже завдяки тому, що ось те зерно, яке проронила у землю пані Галина, пішло буйним цвітом і почали приєднуватися люди. Я хочу сказати, що це дійсно важлива громадська робота, це не чийсь проєкт, за який отримують гроші. Це громадська робота, яка йде від серця тих, хто до нього причетний”, - наголосила вона.

Народна артистка України Галина Яблонська зазначила, що ідея виникла після того, як у 2014 році було припинено всеукраїнський відкритий конкурс читців імені Тараса Шевченка, який існував понад 20 років. “Може ця ідея була трохи божевіллям, бо на волонтерських засадах створювали такий механізм, але, на щастя, на наш заклик відгукнулися чуйні люди і ми розпочали”, - сказала вона.

Народна артистка України, співачка, актриса, член журі проєкту-конкурсу Валентина Ковальська високо оцінила рівень Міжнародного проєкту-конкурсу "Тарас Шевченко єднає народи". “До речі, я також у Тараса Григоровича знайшла рекорд, бо коли перечитувала “Кобзар”, мені було цікаво, скільки ж разів він згадає слова “співати”, “співала” або “співаю”, “ виспівую” - я нарахувала 175 разів, а слово “Україна” - 200 разів”, - розповіла вона.

Учасники пресконференції презентували здобутки проєкту-конкурсу у 2019 році, оприлюднили результати цьогорічного конкурсу та імена переможців номінації "Наживо", "Відеоформат" і "Мій Шевченко". Також вони відзначили перших переможців цього року в започаткованих оргкомітетом у 2017 році позаконкурсних номінаціях: "Поза часом", "Пам'ять" та нової започаткованої номінації "Поклик серця".

Лідер Всеукраїнської інноваційної освітньої платформи "Сходи в майбутнє", координатор експертної платформи "ПРО S VІТА" та меценат проєкту Ігор Найда переконаний, що Міжнародний проєкт-конкурс "Тарас Шевченко єднає народи" обов’язково буде жити і надалі. “Я бажаю вам, пані Галино (Яблонська — ред.), та тим людям, які поруч з вами, бути більш заможними, аби могли допомогти ( із конкурсом), а волонтерам — пам'ятати, що треба робити так, аби люди були і здоровіші і духовно розвинені", - сказав він.

Міжнародний проєкт-конкурс "Тарас Шевченко єднає народи" стартував 4 квітня 2019 року. З 2018 року проєкт проходить у трьох конкурсних номінаціях: "Наживо", "Відеоформат", "Мій Шевченко" та двох позаконкурсних – "Поза часом" і "Памʼять". Щорічно цим проєктом відзначається від 70 до 100 кращих творчих доробків, що подані на конкурс. За три роки проєкт об'єднав понад 700 учасників з 49 країн світу.