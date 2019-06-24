У Дніпрі відбувся міжнародний книжковий форум Book Space

У Дніпрі відбувся міжнародний книжковий форум Book Space

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Укрінформ
У Дніпрі на Фестивальному причалі три дні тривав другий міжнародний книжковий форум Book Space. Тема цьогорічного фесту – «Нові форми життя». Свої книжки привезли понад 80 видавництв зі всієї України.

«Перший Book Space був настільки успішним, що не лишалося сумнівів, другому – бути. Його можна назвати економічним книжковим форумом. Адже це потужна платформа для розвитку малого та середнього бізнесу. Тут говорять про те, як продавати книжки в епоху Інтернету, нові форми книговидання, селфпаблішинг, особливості закордонних літературних ринків. Тут сучасні письменники можуть зустріти своїх майбутніх видавців і, можливо, навіть підписати з ними договір», – пояснив радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Юрій Голик.

Другий книжковий форум Book Space у Дніпрі / Фото: adm.dp.gov.ua

Загалом на Book Space приїхали 125 вітчизняних та іноземних письменників. Серед відомих гостей були Юрій Андрухович, Оксана Забужко, Сергій Жадан, Ірена Карпа, Ян Валєтов, Олена Рижко.

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На книжковому форумі для відвідувачів влаштовувалися лекції, автограф-сесії, майстер-класи, ігротеки, виставки, лаунжзони та фудкорти.

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