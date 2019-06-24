У Дніпрі відбувся міжнародний книжковий форум Book Space

«Перший Book Space був настільки успішним, що не лишалося сумнівів, другому – бути. Його можна назвати економічним книжковим форумом. Адже це потужна платформа для розвитку малого та середнього бізнесу. Тут говорять про те, як продавати книжки в епоху Інтернету, нові форми книговидання, селфпаблішинг, особливості закордонних літературних ринків. Тут сучасні письменники можуть зустріти своїх майбутніх видавців і, можливо, навіть підписати з ними договір», – пояснив радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Юрій Голик.

Другий книжковий форум Book Space у Дніпрі / Фото: adm.dp.gov.ua

Загалом на Book Space приїхали 125 вітчизняних та іноземних письменників. Серед відомих гостей були Юрій Андрухович, Оксана Забужко, Сергій Жадан, Ірена Карпа, Ян Валєтов, Олена Рижко.

На книжковому форумі для відвідувачів влаштовувалися лекції, автограф-сесії, майстер-класи, ігротеки, виставки, лаунжзони та фудкорти.