Концерт якісної української музики ІІ Всеукраїнського музичного фестивалю "Твоя Країна fest" відбувся у Чернігові за участі таких відомих виконавців як Фома та гурт "Мандри", гурту "СКАЙ", інструменталістів Gypsy Lyre, співачок Марії Бурмаки та Іванки Червінської.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це - популяризація української мови та української музики в тих містах та регіонах, які межують з кордоном і куди рідко приїжджають вітчизняні артисти. Ці концерти абсолютно безплатні і спрямовані на максимальне охоплення населення - щоб люди почули сучасну музику, долучились до української культури, відчули свою ідентичність", - прокоментував подію завідувач сектору стратегічних комунікацій Міністерства інформаційної політики України Олексій Тарабукін.

За його словами, фестиваль "Твоя Країна fest" - це виключно державний проєкт, який реалізується за підтримки Мінформполітики другий рік поспіль і є одним із напрямків інформаційної підтримки регіонів України.

"У нас є ще такі проєкти, як демонстрація українських фільмів та розповсюдження української літератури. І сьогодні в Чернігівському обласному молодіжному центрі ми показували кінострічки, зняті на замовлення нашого відомства - це фільми "Дякую" та "Скарби нації". Крім того, мої колеги роздавали українські книжки", - додав Тарабукін.

Музичний фестиваль "Твоя Країна fest" пропагував українське у Чернігові \ Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

Концерт фестивалю "Твоя Країна fest" у Чернігові проходив увечері в Центральному парку культури та відпочинку. На початку його слухало кілька сотень людей, пізніше публіки додалося.