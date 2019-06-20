Український кінопроект вперше отримав приз на фестивалі у Трансильванії

Проект українського фільму "Спас" режисера Максима Наконечного отримав приз індустрійної платформи Transilvania Pitch Stop 18 Міжнародного фестивалю у Трансильванії.

Про це повідомляє Держкіно в Facebook.

"Спас", що є для Максима Наконечного повнометражним художнім дебютом, отримав нагороду від Румунського національного кіноцентру розміром 5 тисяч євро на подальший розвиток проекту. У цій секції було представлено ще десять учасників з різних європейських країн", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що кінопроект "Спас" також бере участь в Одинадцятому конкурсному відборі Держкіно.

Фільм "Спас" – це драма про аеророзвідницю добровольчого батальйону, яка, повернувшись додому після полону, раптом дізнається, що вагітна після зґвалтування своїм наглядачем. Видається, що ця дитина приречена на смерть, проте перед самим абортом героїня починає сумніватись.

Фото: Держкіно, Фейсбук