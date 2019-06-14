Мінкульт пояснив, чому актора Добронравова виключили з "чорного списку"

“Конкретно щодо російського актора Федора Добронравова Міністерство культури отримало рішення суду, яке набуло чинності, і з огляду на це рішення, керуючись виключно законом, скасувало свій попередній наказ щодо включення його прізвища до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України”, - зазначила Даценко.

Вона підкреслила, що Міністерство культури виконує норми законодавства України, і включення до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, чи виключення з цього списку відбувається виключно на підставі тих чи інших рішень, визначених законом.

“Міністерство культури не приймає таких рішень. Воно отримує лист від компетентних органів, до прикладу Служби безпеки України, і вносить до списку чи вилучає з нього прізвища відповідних людей зі сфери культури”, - сказала керівник прес-служби Мінкультури.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство культури України виключило російського актора Федора Добронравова з переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. В оновленому списку від 14 червня, оприлюдненому на сайті Мінкультури, прізвища актора Добронравова немає.

СБУ у листопаді 2017 року заборонила в'їзд в Україну актору серіалу "Свати" Федору Добронравову на три роки. Співробітники спецслужби задокументували, що Добронравов неодноразово робив антиукраїнські публічні заяви, в яких, зокрема, підтримував анексію Криму Росією. Актор також багато разів відвідував окупований півострів, що є порушенням законодавства України.

Тоді ж Міністерство культури додало Добронравова до переліку осіб, які загрожують національній безпеці держави, а Держкіно скасувало державну реєстрацію і визнало недійсними прокатні посвідчення на всі сезони серіалу "Свати", одним з головних героїв якого є Добронравов.

29 січня 2019 року прес-служба Окружного адміністративного суду міста Києва повідомила, що суд не скасує заборону "Сватів" і не викреслить зірку серіалу Добронравова зі списку заборонених артистів.

Втім 27 березня той самий суд скасував поставу СБУ про заборону в'їзду до України Добронравову, а також рішення про включення його до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці, та анулювання прокатних посвідчень на фільми за його участю.