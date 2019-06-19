Суд відмовив Adidas у праві на три паралельні смужки

Adidas намагався домогтися заборони логотипу конкурента, схожого на його власний, але суд не знайшов у трьох смужках досить характерних особливостей.

Європейський суд загальної юрисдикції відмовив німецькому концерну Adidas визнати захищеною торговою маркою три паралельні смужки, передає dw.com.

"Згідно з вердиктом суду, концерн не зміг довести, що три смужки, що йдуть в будь-якому напрямку, володіють достатньою кількістю характерних особливостей", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що причиною судового розгляду стала суперечка між Adidas і бельгійською компанією, що використовує дві паралельні смужки в якості логотипу. Щоб домогтися заборони на використання логотипу, Adidas повинен був підтвердити, що його власний логотип є захищеною торговою маркою.

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Як повідомляється, Adidas надав як приклади логотипи, виконані в різних колірних варіантах: як чорні смужки на білому фоні, так і білі смужки на чорному тлі.

Представник Adidas вже заявив, що під захист не підпадає тільки певне поєднання трьох смужок, тоді як інші поєднання, як і раніше, є власністю компанії.

Фото: pixabay.com