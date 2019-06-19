Новий правопис: у Києві проведуть безкоштовні лекції

Інститут філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка 2 липня проведе безкоштовний курс лекцій вживання та використання нових норм і правил Українського правопису.

Про це повідомляє пресслужба Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

"Метою проведення лекцій є покращення знання української мови, використання нових норм та правил застосування «Українського правопису» для державних службовців, працівників райдержадміністрації, представників інститутів громадянського суспільства", - йдеться у повідомленні.

Захід проходитиме у Печерській райдержадміністрації, в актовій залі на II поверсі, початок о 16.00.

Як повідомлялося, 22 травня Кабінет міністрів ухвалив нову редакцію Українського правопису, який враховує новітні мовні явища.

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