Новий правопис: у Києві проведуть безкоштовні лекції
Укрінформ
Інститут філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка 2 липня проведе безкоштовний курс лекцій вживання та використання нових норм і правил Українського правопису.
Про це повідомляє пресслужба Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.
"Метою проведення лекцій є покращення знання української мови, використання нових норм та правил застосування «Українського правопису» для державних службовців, працівників райдержадміністрації, представників інститутів громадянського суспільства", - йдеться у повідомленні.
Захід проходитиме у Печерській райдержадміністрації, в актовій залі на II поверсі, початок о 16.00.
Як повідомлялося, 22 травня Кабінет міністрів ухвалив нову редакцію Українського правопису, який враховує новітні мовні явища.
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