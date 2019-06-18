Україна першою в Східній Європі перейшла на нові стандарти лікування ВІЛ - Супрун

Україна першою в Східній Європі перейшла на нові стандарти лікування ВІЛ - Супрун

Укрінформ
Україна першою серед країн Східної Європи та Центральної Азії перейшла на нові стандарти лікування ВІЛ-інфекції, що передбачає економічність та доступність терапії.
Про це написала у Facebook в.о.міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

“Україна першою серед країн Східної Європи та Центральної Азії перейшла на нові стандарти лікування ВІЛ-інфекції. Вони розроблені за найновішими рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Тепер кожна ВІЛ-інфікована людина має право на пожиттєве безоплатне лікування незалежно від кількості вірусу у крові. Завдяки запровадженню нового клінічного протоколу лікування інфекції стане не лише ефективнішим, зручнішим, але й економічно-доступнішим”, - написала Супрун.

Вона поінформувала, що наказ, що затверджує новий протокол, опублікований за сторінці Міністерства охорони здоров'я.

“Згідно з новим протоколом, в якості основного алгоритму лікування використовуватиметься препарат із долутегравіром. Комбінований препарат із цією діючою речовиною виробляє 9 компаній, тому вартість однієї дози стала дешевшою в 6 разів. Сьогодні для держави вона коштує 5 грн 40 копійок. Завдяки тому, що інноваційний комбінований препарат поєднує кілька діючих речовин, пацієнт може приймати лише одну таблетку на день”, - повідомила Супрун.

Вона підкреслила, що завдяки економічності та доступності цієї моделі лікування держава зможе лікувати значно більшу кількість пацієнтів.

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“Для діагностування ВІЛ тепер можна використовувати два швидкі тести різних виробників. Передбачається, щоб 2020 року 90% ВІЛ-позитивних знали про свій діагноз, 90% з них — отримали лікування, а 90% цих людей мали понижене вірусне навантаження. Також новий протокол дозволяє використовувати антиретровірусну терапію для доконтактної профілактики ВІЛ-інфекції — прийому препаратів (PrEP — pre-exposure prophylaxis), щоби попередити зараження ВІЛ групам ризику”, - зазначила Супрун.

За її словами, буде запроваджено підхід громадського здоров’я, тобто медичні послуги з виявлення, профілактики та лікування надаватимуться комплексно, підходи будуть спрощені і стандартизовані, доступ українців до якісних медичних послуг поліпшиться.

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