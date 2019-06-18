Україна першою в Східній Європі перейшла на нові стандарти лікування ВІЛ - Супрун

“Україна першою серед країн Східної Європи та Центральної Азії перейшла на нові стандарти лікування ВІЛ-інфекції. Вони розроблені за найновішими рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Тепер кожна ВІЛ-інфікована людина має право на пожиттєве безоплатне лікування незалежно від кількості вірусу у крові. Завдяки запровадженню нового клінічного протоколу лікування інфекції стане не лише ефективнішим, зручнішим, але й економічно-доступнішим”, - написала Супрун.

Вона поінформувала, що наказ, що затверджує новий протокол, опублікований за сторінці Міністерства охорони здоров'я.

“Згідно з новим протоколом, в якості основного алгоритму лікування використовуватиметься препарат із долутегравіром. Комбінований препарат із цією діючою речовиною виробляє 9 компаній, тому вартість однієї дози стала дешевшою в 6 разів. Сьогодні для держави вона коштує 5 грн 40 копійок. Завдяки тому, що інноваційний комбінований препарат поєднує кілька діючих речовин, пацієнт може приймати лише одну таблетку на день”, - повідомила Супрун.

Вона підкреслила, що завдяки економічності та доступності цієї моделі лікування держава зможе лікувати значно більшу кількість пацієнтів.

“Для діагностування ВІЛ тепер можна використовувати два швидкі тести різних виробників. Передбачається, щоб 2020 року 90% ВІЛ-позитивних знали про свій діагноз, 90% з них — отримали лікування, а 90% цих людей мали понижене вірусне навантаження. Також новий протокол дозволяє використовувати антиретровірусну терапію для доконтактної профілактики ВІЛ-інфекції — прийому препаратів (PrEP — pre-exposure prophylaxis), щоби попередити зараження ВІЛ групам ризику”, - зазначила Супрун.

За її словами, буде запроваджено підхід громадського здоров’я, тобто медичні послуги з виявлення, профілактики та лікування надаватимуться комплексно, підходи будуть спрощені і стандартизовані, доступ українців до якісних медичних послуг поліпшиться.