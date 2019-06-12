За бюджетні гроші дозволили купувати послуги для ВІЛ-інфікованих у громадських організацій

Кабмін затвердив постанову, що дозволяє за кошти державного бюджету вже цього року закуповувати послуги із супроводу ВІЛ-інфікованих пацієнтів та профілактики ВІЛ-інфекції.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

"Вже у 2019 році буде закуплено послуги з супроводу та профілактики ВІЛ у громадських організацій та інших надавачів послуг, які мають досвід надання такої допомоги. Це інноваційний для України механізм, адже відтепер за кошти державного бюджету фінансуватиметься не лише лікування ВІЛ, але й соціальна складова роботи з пацієнтами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідну постанову про "Деякі питання надання послуг представникам групи підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та людям, які живуть з ВІЛ" уряд затвердив 12 червня 2019 року.

"Закупівля послуг з супроводу та профілактики ВІЛ-інфекції відбуватиметься Центром громадського здоров’я, який вже розпочав проведення тендерних процедур. Послуги з супроводу та профілактики ВІЛ - це, насамперед, робота з населенням, що знаходяться в групах ризику інфікування вірусом імунодефіциту. Ці послуги включають проведення тестування, програму обміну шприців та голок, консультації для людей, які дізналися, що мають ВІЛ-інфекцію та психологічну підтримку. Усі витратні матеріали (швидкі тести, презервативи, шприці, тощо) для надання цих послуг вже є", - поінформували у ЦГЗ.

Як повідомляв Укрінформ, Україна сьогодні посідає одне з перших місць серед країн європейського регіону за кількістю ВІЛ-позитивних осіб. На початок 2019 року в країні проживає близько 200 тисяч ВІЛ-позитивних людей і понад 60 тисяч з них не знають про свій статус. Найбільш ураженими ВІЛ-інфекцією регіонами є Дніпропетровська, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Київська, Чернігівська область, а також місто Київ.

Читайте також: В Україні стартував європейський тиждень тестування на ВІЛ

За період 1987–2018 роки в країні зафіксовано 48 456 випадки смерті від захворювань, зумовлених СНІДом. У травні 2019 р. в Україні офіційно було зареєстровано 1 463 нових випадків ВІЛ-інфекції. З-поміж них у 674 пацієнтів було діагностовано СНІД, а 251 людина померла від хвороб зумовлених СНІДом.

Основним шляхом передачі ВІЛ залишається статевий — 65,6%. Вчасне діагностування ВІЛ-статуса та початок лікування — гарантує довге та повноцінне життя. Станом на 1 січня 2019 року 102 432 особи отримувало терапію, тоді як ще у 2009 році - лише 15 871 особи.