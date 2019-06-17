Порошенко: Ми демонструємо ворогам, що Україна рухається до Європи
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Укрінформ
Карпатські фестивалі «Via Carpatia» та «Полонинське літо» – це доказ того, що Україна живе, розвивається і стрімко рухається до своєї європейської мети.
Про це заявив п’ятий Президент України Петро Порошенко під час виступу на гуцульському фестивалі «Полонинське літо», повідомляє прес-служба партії «Європейська солідарність».
Фестиваль "Полонинське літо 2019" на Івано-Франківщині / Фото: Юрій Рильчук, Укрінформ
«Надзвичайно важливо, щоб свято «Полонинського літа» обов’язково проводилося щороку. Щоб ворог бачив – Україна живе та рухається в бік Європейського Союзу», - наголосив Порошенко.Порошенко на фестивалі "Полонинське літо" / Фото: eurosolidarity.org
Фестиваль «Полонинське літо» традиційно проводять в урочищі Запідок біля села Верхній Ясенів Івано-Франківської області. Мета - вшанування трудівників полонин та популяризація гуцульських традицій.