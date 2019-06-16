Біля Ейфелевої вежі в Парижі з'явився 600-метровий арт-об'єкт

У суботу офіційно відкрилася величезна мистецька робота - лінія зчеплених у "замок" рук біля підніжжя Ейфелевої вежі в Парижі.

Про це повідомляє ВВС Україна.

"Фреска, намальована балончиками з фарбою, простягається на більш ніж 600 метрів уздовж Марсового поля й найкраще проглядається з вершини вежі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це робота французького художника Сайпе (справжнє ім'я Гійом Легро), який спеціалізується на великих біорозкладаних картинах. Його твори з'являються на схилах гір і в парках по всьому світу й існують кілька днів, перш ніж вони зникнуть і розчиняться.

Його остання робота - Beyond Walls (За межами стін) - показує серію зчеплених у "замок" рук, що є даниною благодійній ініціативі SOS Méditerranée, яка працює над порятунком мігрантів, які ризикують потонути в Середземному морі.

Об'єкт є початком трирічного проекту, який дозволить Сайпе продемонструвати свою роботу у 20 великих містах світу. У Лондоні, Берліні, Найробі та Буенос-Айресі будуть розміщені схожі зображення зчеплених рук.

Фото: Getty, AFP