Помер всесвітньо відомий режисер Франко Дзеффіреллі

Всесвітньо відомий італійський режисер Франко Дзеффіреллі помер на 97-му році життя.

Про це повідомляє ANSA.

"Франко Дзеффіреллі, один з найвидатніших діячів культури в світі, пішов з життя сьогодні вранці. Прощавай, маестро, Флоренція тебе ніколи не забуде", - написав у Twitter мер Флоренції Даріо Нарделла.

Як зазначається, режисер помер сьогодні вранці у своєму будинку в Римі, в оточенні прийомних синів Піппо та Лучано.

За словами родичів митця, він помер від тривалої хвороби, його стан погіршувався в останні місяці.

Першим фільмом Дзеффіреллі стала екранізація шекспірівської п'єси "Приборкання норовливої" (1967) з Елізабет Тейлор та Річардом Бертоном у головних ролях.

А його фільм "Ромео і Джульєтта", за який 1968 року режисер був номінований на "Оскар", досі залишається найвідомішою екранізацією цієї трагедії Шекспіра.

Ще однією видатною екранізацією Шекспіра став фільм Дзеффіреллі "Гамлет" (1990), де головну роль виконав Мел Гібсон, а в жіночих ролях другого плану знялися Гленн Клоуз та Гелена Бонем Картер.

Серед відомих фільмів режисера — «Ісус із Назарета» , «Нескінченна любов», «Отелло», «Горобець», «Джейн Ейр», «Чай з Муссоліні».

Крім того, Дзеффіреллі поставив понад 120 опер.

У 1977 році режисера нагородили орденом "За заслуги перед Італійською Республікою", а у 2003-му він отримав на батьківщині золоту медаль "За внесок у розвиток культури та мистецтва". Він двічі номінувався на премію "Оскар", отримав премію BAFTA, п'ять разів ставав лауреатом премії Давіда ді Донателло, двічі — премії "Еммі".

У 2004 році йому, першому з італійців, був присвоєний титул сера і звання лицаря-командора ордена Британської імперії.