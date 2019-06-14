Jay-Z став першим у світі репером-мільярдером — Forbes

Журнал Forbes опублікував рейтинг найбагатших хіп-хоп артистів, поставивши на перше місце Шона Картера (сценічний псевдонім — Jay-Z) зі статками один мільярд доларів.

Про це йдеться у статті журналу.

Репер із Нью-Йорка заробляє не тільки завдяки музиці, а й на виробництві шампанського та коньяку. Також він є інвестором Uber. Якщо додати кошти його дружини Beyonce, то загальні статки сім'ї оцінюється в 1,4 мільярда доларів.

На другому місці Андре Янг, відомий за псевдонімом Dr. Dre. Його статки оцінюються в 800 мільйонів доларів. Репер заробив гроші завдяки бренду навушників Beats та інвестиціям.

На третьому місці Шон Комбс (P. Diddy) зі статками в 740 мільйонів доларів. Основний дохід отримує від виробництва спиртного.

Каньє Уест виявився на четвертому місці зі статком у 240 мільйонів доларів. Доходи отримані завдяки колобораціі Adidas у виробництві кросівок Yeezy.

На п'ятому місці репер Drake (Обрі Дрейк Грехем) зі статками у 150 мільйонів доларів. Також отримує доходи від виробництва алкоголю.