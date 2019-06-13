Понад 150 мільйонів дітей у світі змушені працювати, аби вижити

Практично всі вони живуть у країнах, які є учасниками Конвенції з ліквідації найгірших форм дитячої праці.

Про це заявляє Міжнародна організація праці, повідомляють Новини ООН.

"Більш як 150 млн дітей віком від 5 до 17 років по всьому світу змушені трудитися, аби вижити. 108 млн з них працюють на фермах і плантаціях, нерідко в небезпечних для життя і здоров'я умовах. На сьогоднішній день майже 70% з усіх 152 млн неповнолітніх трудящих зайняті в сільському господарстві - це на 12%, або на 10 млн осіб більше, ніж у 2012 році", - йдеться в публікації.

Міжнародні експерти наголошують, що для багатьох дітей робота в сільському господарстві є надто обтяжливою.

"Молоді люди, які працюють з дитинства, які не здобули освіти або підірвали здоров'я, не в змозі вирватися з убогості. Дітей, яким не виповнилося 12-13 років, взагалі не можна залучати до допомоги по господарству. Причому час роботи неповнолітніх має бути обмежений, а робота - не становити для них небезпеки", - зауважують експерти.

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Вони акцентують, що Конвенція з ліквідації найгірших форм дитячої праці забороняє залучення дітей, яким не виповнилося 18 років, до робіт, що завдають шкоди їхньому здоров'ю та моральному або психологічному стану.

"До таких занять належить робота за надзвичайно високих або низьких температур і праця з використанням небезпечних хімічних речовин. Нині 99,9 відсотка всіх дітей віком від 5 до 17 років живуть у країнах, які є учасниками цього важливого договору", - наголошується у статті.