Гітаристу російського гурту заборонили в'їзд в Україну

Гітариста російського гурту «Бахит-Компот», який прилетів учора в аеропорт «Київ», не пропустили прикордонники через незаконне відвідання ОРДО.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

“За результатами перевірки в пункті пропуску «Жуляни» пасажирів, які прибули із Мінська, встановлено, що громадянин РФ у 2016 році здійснив в’їзд на ТОТУ (м. Донецьк) та виїзд з неї без отримання відповідного дозволу та поза КПВВ (ч.2 ст.10 ЗУ «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на ТОТУ»)”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за рішенням начальника Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» гітаристу гурту «Бахит-Компот», 1973 року народження, заборонено в’їзд в Україну терміном на 3 роки. Його повернуто зворотним рейсом.

У ДПСУ наголосили, що загалом з початку року співробітники Державної прикордонної служби під час в’їзду в Україну відмовили у перетинанні державного кордону та повернули у зворотному напрямку 20 діячів культури та мистецтва РФ, які порушили українське законодавство.