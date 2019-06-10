У Польщі знайшли тунель, який може вести до Бурштинової кімнати

Польські дослідники виявили в місці розташування колишнього штабу сухопутних військ Вермахту замаскований вхід у тунель, який може вести до легендарної Бурштинової кімнати.

Про це повідомив Бартломей Плебаньчик - працівник музею Другої світової війни у населеному пункті Мамерки (північний захід Польщі), інформує RMF.FM.

"Ми сміливо можемо говорити про прорив у пошуках. Завдяки застосуванню професійного георадара нам вдалося встановити місце підземного тунелю. Після розкопувань у місці, визначеному георадаром, ми і справді знайшли вхід у тунель, який майже однозначно не відкривався з часів війни", - заявив Плебаньчик.

Як зазначається, поки що не вдається встановити глибину тунелю, але усе вказує на те, що вхід до нього був спеціально замаскований грубою товщиною землі. За словами Плебаньчика, аби потрапити в тунель, потрібно спиляти велике дерево, яке виросло на місці бетонної плити розмірами 1,5 на 1,5 метри і вагою 100 кг, яка закриває вхід в тунель. Відтак, спочатку треба буде зрізати дерево, а потім підняти 100-кілограмову плиту.

Цей замаскований вхід в тунель розташований неподалік місця, де в 2016-2017 році вже велися активні пошуки Бурштинової кімнати. Однак тоді нічого не було знайдено.

Підкреслюється, що навіть якщо на місці не буде знайдено Бурштинову кімнату, то усе ж під землею буде знайдено цінні історичні документи та експонати, можливо, предмети побуту, які належали генералам та офіцерам Вермахту.

Представник музею у Мамерках висловив припущення, що після узгодження усіх юридичних процедур вхід у тунель буде відкрито наприкінці червня.

Спеціально з метою зйомок моменту відкриття тунелю до Польщі вирушає знімальна група американського телеканалу History Channel, а також численні польські ЗМІ.

Як відомо, у Мамерках в лісі на території близько 200 га в 1940-1944 роках було збудовано 250 військових об’єктів, зокрема 30 залізобетонних укриттів, які збереглися до наших днів. Німці, які залишили Мамерки в січні 1945 року, не встигли підірвати збудовану інфраструктуру. Там дислокувалися одночасно 40 німецьких генералів і до 1,5 тис. офіцерів і солдат Вермахту.

Бурштинова кімната — знаменитий шедевр мистецтва, що безслідно зник під час Другої світової війни та не знайдений й донині. Кімнату було створено німецькими та датськими майстрами для прусського короля Фрідріха І, а згодом подаровано Петру І. Вона вважалася перлиною літньої резиденції російських імператорів у Царському селі.

В останні роки пошуки Бурштинової кімнати активізувалися, а дослідники говорили про її виявлення у різних місцях, зокрема в Німеччині та Польщі. Однак, згодом ця інформація не підтверджувалася.