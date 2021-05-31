Українця Лимешка в російській колонії цькують через прийняття ісламу — Денісова

На незаконно засудженого українця Геннадія Лимешка у російській колонії чинять психологічний тиск через те, що він прийняв іслам.

Про це у Фейсбуці заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає Укрінформ.

“Незаконно засуджений громадянин України Геннадій Лимешко, який відбуває покарання в «ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю», зазнає систематичного цькування з боку працівників виправної установи, де він утримується. Як стало відомо, оперативні працівники колонії чинять на Геннадія психологічний тиск через те, що він прийняв іслам”, - написала омбудсмен.

За її словами, працівники колонії погрожують українцеві, що після відбування терміну ув’язнення його відправлять воювати до Сирії, оскільки він нібито «підтримує тероризм та ІДІЛ». У Лимешка також безпідставно забирають дозволені речі та одяг.

Упереджене ставлення та знущання з боку співробітників колонії призводить до погіршення психоемоційного стану чоловіка, наголосила омбудсман.

Вона підкреслила, що дії працівників колонії суперечать гарантованим міжнародним стандартам поводження із засудженими особами, що утримуються в місцях позбавлення волі, зокрема 3-ій статті Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та 6-ій статті Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими, схвалених Економічною та Соціальною Радою ООН.

Денісова закликала уповноважену з прав людини в РФ Тетяну Москалькову вжити заходів з метою поновлення прав громадянина України.

Як повідомлялося, 12 серпня 2017 року ФСБ РФ повідомила про затримання в окупованому Криму «агента СБУ», якого обвинуватили в підготовці диверсій. Згодом російські спецслужби оприлюднили відео затримання і допиту чоловіка. Той назвався Геннадієм Лимешком, 1992 року народження, і зізнався в тому, що нібито готував диверсії на території анексованого Криму.

"Суд" у Судаку засудив його до 8 років позбавлення волі за "незаконне придбання, зберігання і носіння вибухових речовин".

У СБУ назвали "черговою провокацією" повідомлення ФСБ РФ про затримання українського "агента".