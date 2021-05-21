У Криму «судять» релігійну громаду за книги, які не входять до списку заборонених

Окупаційна влада Криму викликала в «суд» голову алуштинської релігійної громади за книги, які не входять до списку забороненої в РФ літератури.

Про це повідомляє у Фейсбуці Кримська солідарність, передає Укрінформ.

«В Алуштинському суді відбулося перше засідання в адміністративній справі проти релігійної громади за зберігання «немаркованої релігійної літератури», - йдеться у повідомленні.

За словами адвоката Рустема Кямілева, у цій адміністративній «справі» проходив нинішній голова організації - Абдул Гафаров.

На засіданні були допитані три свідки - Девлетов Мустафа, Куртаметов Різа та Умеров Велі. Раніше вони були допитані в «прокуратурі, в «суді» давали повторні покази.

Як вважає адвокат, «по суті цієї справи практично не було нічого сказано».

Свідки розповіли, що релігійна громада в Алушті є «нетрадиційною», але пояснити свої висновки не змогли, лише вказавши на «скарги людей».

Натомість адвокат зазначив, що один зі свідків був у мечеті два роки тому, а другий - у 2015 році.

Захистом було заявлено клопотання про допит шести свідків, які готові розповісти про те, чи дотримується громада «нетрадиційного Ісламу». «Суд» задовольнив його частково, дозволивши виклик двох свідків.

Захист також планує надати в «суд» документи за скаргою цієї релігійної громади до Європейського суду з прав людини.

Як повідомлялося, 30 березня 2021 року в алуштинську мечеть приходили з перевіркою співробітники ФСБ, Центру боротьби з екстремізмом, «прокуратури» і кримського муфтіяту з метою перевірки «федерального законодавства про свободу совісті та релігійні об'єднання, про протидію екстремістській діяльності і тероризму, земельного та іншого законодавства».

За підсумками перевірки у громади вилучили для експертизи три книги: «Ісламська етика бізнесу» Гульнари Нурулліної, «Сім'я. Іслам» і «Він. Вона» імама-хатиба Московської меморіальної мечеті Шаміля Аляутдінова. Всі три книги наявні у вільному продажу в спеціалізованих магазинах і не входять до списку забороненої літератури в РФ.

На громаду склали протокол за частиною 3 статті 5.26 КпАП РФ («Здійснення релігійною організацією діяльності без вказівки свого офіційного повного найменування, в тому числі випуск або розповсюдження в рамках місіонерської діяльності літератури без маркування»).

Адвокати вважають, що ряд адміністративних і кримінальних «справ» щодо «Мусульманської громади «Алушта» пов'язані із загальним системним тиском на не підконтрольні Духовному управлінню мусульман Криму автономні релігійні громади.