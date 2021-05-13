Меджліс закликає поділитися історіями рідних, які пережили депортацію

Напередодні Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу в Меджлісі пропонують взяти участь в акції Унутма (Пам'ятай), поділившись історіями рідних і близьких, які пережили тяготи депортації.

Про це повідомила в Фейсбуці член Меджлісу кримськотатарського народу Гаяна Юксель, передає Укрінформ.

"Напередодні трагічної дати 18 травня - Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, пов'язаного з Депортацією 1944 року - Меджліс кримськотатарського народу звертається до всіх співвітчизників із закликом взяти участь у соціальній, інформаційній акції Унутма", - написала Юксель.

Вона запропонувала поділитися історіями й фотографіями із сімейних альбомів.

"Поділіться історіями ваших рідних і близьких, які пройшли тяготи Депортації 1944 року і тоталітарного режиму XX століття, покажіть фотографії із сімейних альбомів, напишіть про рідних будь-якою мовою, в усіх соціальних мережах. Не дайте забути минуле", - звернулася член Меджлісу.

За її словами, "історія кожної з сімей - це сюжет для роману або готовий сценарій для фільму".

"Ми просто не завжди звертаємо увагу на те, що не встигли розповісти, описати життєвий шлях наших рідних і близьких. Але історія окремих людей, родин - це частина живої історії всього народу. Наповнімо цей день пам'яттю", - закликала Юксель.

18 травня 1944 року в Криму за наказом Сталіна і за постановою Державного комітету оборони СРСР почалася депортація кримськотатарського народу з його історичної батьківщини. Всього за офіційними даними в республіки Середньої Азії і північ Предуралья було виселено близько 192 тисяч осіб, а за даними самоперепису, проведеної активістами Національного руху кримських татар - понад 423 тисяч осіб. Під час депортації та в перші роки життя у вигнанні загинули від 27% (за офіційними даними) до 46,2% (по самоперепису) чисельності кримських татар. З 1989 року почалося масове повернення кримськотатарського народу до Криму.

12 листопада 2015 року ВР України визнала депортацію геноцидом і проголосила 18 травня Днем пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу.