Скіфське золото: стало відомо, коли має бути рішення апеляційного суду Амстердама

Апеляційний суд Амстердама у справі про приналежність колекції «скіфського золота» має винести рішення 14 вересня 2021 року.

Про це власному кореспонденту Укрінформу повідомила пресслужба суду.

Суд зазначив, що під час судового засідання у квітні було випадково оголошено не ту дату. Таким чином, рішення суду має бути оголошено 14 вересня 2021 року, а не 31 серпня 2021 року. Також відомо, що рішення буде письмовим, судове засідання не проводитимуть. Рішення буде опубліковано на офіційному сайті суду нідерландською та англійською мовами.

Як повідомляв Укрінформ, в Апеляційному суді Амстердама 22 квітня відновили слухання по суті у справі про приналежність колекції «скіфського золота». Провадження раніше було призупинено до вирішення питання про відвід судді. На судовому засіданні від імені України виступили заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін та заступник міністра культури та інформаційної політики Світлана Фоменко, а також нідерландські адвокати, які представляють Україну у справі.

28 жовтня 2020 року Апеляційний суд в Амстердамі задовольнив прохання України у справі про «скіфське золото» щодо відведення судді через підтвердження зв’язку головуючого судді з адвокатами кримських музеїв, що може свідчити про його упередженість під час розгляду справи.

Колекцію скіфського золота привезли у музей в Амстердамі на виставку ще до окупації півострова Росією.

Окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв мають бути повернуті в Україну. Рішення ухвалене на основі конвенції ЮНЕСКО, згідно з якою художні цінності мають бути повернуті суверенній державі, що надала їх для тимчасової експозиції.

28 березня 2017 року Апеляційний суд Амстердама отримав від представників кримських музеїв апеляцію на це рішення суду.

«Скіфське золото» нині зберігається в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі.