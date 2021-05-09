Окупанти влаштували у Севастополі парад і роздавали кашу в кашкети та долоні

У окупованому Севастополі з нагоди Дня перемоги провели парад, після якого організували польову кухню – кашу роздавали в головні убори та прямо в долоні.

Як передає Укрінформ, ппро це повідомляє Крим.Реалії. Зазначається, що цього року працювала одна польова кухня – пригощали гречаною кашею, і одноразовий посуд швидко закінчився. Читайте також: На парад до Путіна приїхав лише президент Таджикистану За словами армійських кухарів, пластикових тарілок вистачило «на перші пів години». Охочим накладали кашу в кашкети, поліетиленові пакети, на мобільні телефони, на зірване з сусідніх дерев листя, просто в долоні. За кашею вишикувалася черга в кілька десятків людей.