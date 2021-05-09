На парад до Путіна приїхав лише президент Таджикистану

На військовому параді в Москві з іноземних гостей був присутній лише президент Таджикистану Емомалі Рахмон.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

У Росії 9 травня у багатьох містах пройшли військові паради, головний з яких відбувся на Красній площі в Москві. На ньому був присутній президент РФ Володимир Путін і його таджикистанський колега Емомалі Рахмон.

У своєму виступі Путін не згадав про союзників СРСР по антигітлерівській коаліції: "Ми завжди будемо пам'ятати, що цей величний подвиг здійснив саме радянський народ. У найважчий час війни, у вирішальних битвах, які визначили результат боротьби з фашизмом, наш народ був один", - заявив президент.

Нагадаємо, в неділю, 9 травня, в Україні і в багатьох інших країнах світу відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Президент України Володимир Зеленський в привітанні з Днем перемоги зазначив внесок українського народу в розгром нацизму.