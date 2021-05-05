У Чорному морі живуть понад 250 тисяч дельфінів

У Чорному морі мешкають щонайменше 253 тисячі дельфінів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

“Вперше в історії науки у Чорному та Середземному морях одночасно дослідили чисельність та поширення дельфінів. Два роки 100 науковців, 10 літаків та 6 суден обстежували чорноморсько-середземноморські простори. Науковці дослідили 60% території Чорного моря та 77% Середземного”, - ідеться в повідомленні.

Дослідники підрахували, що в Середземному морі мешкають понад 600 тисяч дельфінів, у Чорному - щонайменше 253 тисяч.

У Чорному морі виявили 119 тисяч звичайних дельфінів або білобочок, 94 тисячі морських свиней - найменших за розмірами китоподібних, 42 тисячі афалін.

“Результати обстеження дозволяють зробити попередній, дуже втішний висновок, що стан популяцій чорноморських китоподібних не погіршився за останні 20 років”, - сказано в повідомленні.

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Україну у команді дослідників представляли науковці Українського наукового центру екології моря та Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України за підтримки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів та проєкту ЄС «Посилення екологічного моніторингу Чорного моря» (EMBLAS Plus).

Афаліна, білобочка та морська свиня охороняються Червоною книгою України та міжнародними конвенціями.

Як повідомляв Укрінформ, 24 березня Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів оприлюднило новий список рослин, які увійдуть до Червоної книги України.